¿Y si la diputada Isabel tiene razón?

Palabras Claras

Silvano Bautista

El congreso del estado, y las redes sociales, han sido escenarios de un marcado debate y divisiones entre la sociedad respecto al tema de la comunidad LGTB. Esto, luego de que la diputada María Isabel Rodríguez fijara su postura de rechazo a la ideología de género lo que le valió una ola de críticas y comentarios señalándola de la de ser promotora de la discriminación y discurso de odio en contra de esta comunidad.

Sin embargo, la legisladora de Morena ha negado que se trate de una cuestión de discriminación y mucho menos un discurso de odio. Simplemente dijo que no comparte esta postura. Ante esta situación un 80 o 90 por ciento de los comentarios en redes sociales fueron de apoyo a ésta. La contrataparte, dijo que se trata de bots o troles. Independiente de cómo haya sido la legisladora al menos en redes sociales les va ganando la partida.

Hace un año, el Congreso aprobó, el 5 de junio de 2025, una reforma al Código Penal para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), con penas de hasta seis años de prisión para quienes intenten modificar, reprimir o cambiar la orientación sexual o identidad de género de un niño o niña, de tu hijo o hija y de tus nietos.

La principal promotora de esta iniciativa fue la diputada Andrea Negrón Sánchez, quien ha impulsado diversas propuestas relacionadas con los derechos de la diversidad sexual en Chiapas.

Con esta reforma, ningún psicólogo, pastor, sacerdote, consejero o cualquier otra persona podrá someter u obligar a un niño, niña o adolescente a recibir terapias, consejos, retiros o tratamientos cuyo objetivo sea cambiar su homosexualidad o identidad de género. De hacerlo, podrían enfrentar sanciones penales.

Se ha argumentado que la iniciativa, han provocado daños psicológicos y emocionales a miles de personas, especialmente a menores de edad, por lo que el Congreso determinó prohibirlas en el estado. Es decir, si algún colectivo trans o de cualquier tipo observa que un padre, madre o tutor lleva a su hijo a un psicólogo para quitar o modificar el gusto por la homosexualidad, este podría enfrentar hasta seis años de prisión por intentar cambiar el pensamiento de su hijo.

La aprobación de esta ley ha generado un amplio debate entre distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos consideran que se trata de un avance en la protección de los derechos humanos y la diversidad, otros han expresado preocupación al considerar que la medida limita el derecho de los padres de familia a buscar determinados tipos de orientación o acompañamiento para sus hijos.

Sí, la diputada que alzó la voz diciendo que “es mejor que se queden en casa con sus iniciativas a la comunidad LGTB”, hoy la catalogan como misógina solo por pensar distinto o bien, pensar como lo hacen miles de Chiapanecos.

Hoy tiene a todo el congreso contra de ella, sin embargo, al Legislativo le cuesta aceptar que la mayoría de las y los chiapanecos respaldan su discurso y su postura que tiene, pues hacía tiempo que ninguna diputada tenía tanta aceptación en una iniciativa estatal.

Después de sus declaraciones era obvio que alguna diputada tenía que meterse al ruedo para ganarse a la comunidad LGTB y ser el/la “supermán” de esa parte, sin embargo, la mayoría de los chiapanecos en todos los municipios la siguieron defendiendo. Si bien es legisladora plurinominal, a diferencia de muchos, ya se ganó un lugar en al defensa de la niñez.

Es un tema, muy complejo que tiene claro, el respeto también a sus derechos, pero por otro lado están los derechos de los niños y bueno es un tema de nunca acabar, porque entran intereses tanto personales, económicos y de poder. Y si al final de cuentas la diputada María Isabel tiene razón.

Participa el director general del Conalep, Leo León en la entrega de becas.

El director general del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar, encabezó la entrega de becas que otorgó la Fundación Autosur A.C. a los estudiantes del plantel 312 Tuxtla. Se trata de una iniciativa que reconoce el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestras y nuestros alumnos sobresalientes en su formación académica.

Sin duda, la suma de estos esfuerzos en favor de la educación, contribuye a que más jóvenes continúen preparándose para alcanzar sus metas. Seguiremos trabajando para generar más oportunidades que impulsen el desarrollo y el talento de nuestra comunidad estudiantil, subrayó

Chicomuselo se pinta de Verde con el Dr. Eubin.

El Doctor Eubin López un personaje humilde, convive en todos los rubros sociales, deportivo, salud, familiar y sobre todo con una fe bien sementada.

Desde años en el municipio de Chicomuselo encabeza un equipo político, constituido por hombres y sobre todo con muchas mujeres que son los pilares de este nuevo proyecto.

Se mantiene caminando todos los ejidos y a donde él llega se ha visto que lo reciben con aprecio por parte de la sociedad.

No hay que perder de vista al Dr. Eubin “El Doctor del Pueblo” como le empiezan a decir en Chicomuselo, el Verde no se está equivocando, va por buen camino y la gente lo sabe y lo está comentando.