XTransfer inaugura oficina en Ciudad de México para ampliar el apoyo al comercio transfronterizo de las PyMEs

La plataforma de pagos B2B fortalece su presencia en América Latina tras alcanzar 1 millón de clientes empresariales y US$60 mil millones en volumen de pagos en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre de 2026 – XTransfer, plataforma de pagos para el comercio transfronterizo B2B, inauguró oficialmente el 2 de septiembre su nueva oficina en Ciudad de México, fortaleciendo su presencia local en uno de los principales mercados de América Latina para el comercio internacional. Durante el evento, la compañía presentó su estrategia para el mercado mexicano y sus perspectivas para el desarrollo de alianzas locales.



Foto: Cortesía de XTransfer

“México es un mercado clave para XTransfer, a medida que el comercio entre Asia y América Latina continúa creciendo. Con nuestra presencia local en Ciudad de México, podemos trabajar más de cerca con clientes y socios, y brindar un mejor apoyo a las PyMEs mediante servicios de pagos transfronterizos eficientes y en cumplimiento con la regulación”, afirmó Jason Cen, gerente regional para las Américas de XTransfer, durante la ceremonia.

La expansión del comercio transfronterizo y la necesidad de una mayor eficiencia en los pagos internacionales han incrementado la demanda de infraestructura financiera adaptada a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). En este contexto, las plataformas digitales están incorporando tecnologías de gestión de riesgos e inteligencia artificial para facilitar las transacciones entre empresas de distintos países y monedas.

Un ejemplo de esta tendencia es XTransfer, que alcanzó la marca de 1 millón de clientes empresariales. Fundada en 2017, la compañía procesó US$60 mil millones en volumen total de pagos (TPV) en 2025, de acuerdo con datos de China Insights Consultancy (CIC), y actualmente opera en más de 200 mercados, con más de 170 socios financieros globales.

La expansión de estas operaciones también se lleva a cabo mediante soluciones que permiten a las empresas utilizar estructuras locales para realizar pagos internacionales. El servicio de Cuenta Local de XTransfer está disponible en aproximadamente 60 países y permite que los compradores paguen a los vendedores en monedas locales. De acuerdo con datos de XTransfer, los pagos realizados a través de estas cuentas pasaron de representar 16% de las transacciones procesadas por la compañía en 2023 a más de 50% actualmente.

Para Violas Xiao, CEO de XTransfer para Singapur y América Latina, la capacidad de adaptación de las PyMEs se ha vuelto cada vez más importante ante los cambios en el comercio internacional.

“Las PyMEs son factores de estabilidad en la globalización. Frente a la desglobalización, los riesgos geopolíticos y la volatilidad logística, continúan demostrando una fuerte resiliencia. Las PyMEs son más ágiles para ajustar sus estrategias de mercado, al tiempo que mejoran continuamente su poder de fijación de precios y su calidad operativa”, afirma.

La tecnología también se ha aplicado a la gestión de riesgos. XTransfer desarrolló TradePilot, un sistema enfocado en la liquidación de pagos y la gestión de riesgos en el comercio transfronterizo B2B. La solución incorpora 72 agentes de inteligencia artificial en su flujo de análisis, abarcando etapas como onboarding, procedimientos KYC (Know Your Customer), verificación de la autenticidad de las transacciones y monitoreo para la prevención del lavado de dinero (AML). De acuerdo con CIC, TradePilot es el primer y más avanzado modelo de inteligencia artificial del mundo para pagos en el comercio transfronterizo B2B.

Los datos fueron presentados durante el XTransfer Summit 26, realizado en agosto en Shenzhen, China. El evento reunió a más de 4,500 empresas del sector de comercio exterior, así como a representantes de más de 50 bancos e instituciones financieras y expertos para discutir el comercio global, estrategias de crecimiento empresarial y el uso de tecnología en operaciones financieras transfronterizas.

Celebrado anualmente, el evento también abordó los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior ante la incertidumbre del entorno internacional. Transmitido en vivo, el Summit alcanzó una audiencia de más de 5 millones de personas. Una encuesta realizada por XTransfer entre sus clientes también indicó que las PyMEs mantienen una perspectiva positiva sobre el desempeño de las exportaciones en 2026.

Fortalecimiento de la presencia de XTransfer en América Latina

La apertura en Ciudad de México representa un nuevo paso en la expansión de XTransfer en América Latina. La compañía inauguró su oficina en São Paulo en mayo de 2026 y, con la apertura de la oficina de Ciudad de México el 2 de septiembre, ahora cuenta con operaciones locales en dos de los principales mercados de la región.

En México, XTransfer ya permite cobros locales en pesos mexicanos (MXN), lo que permite a los compradores pagar en su moneda local y ayuda a los exportadores a reducir las fricciones cambiarias. Las empresas mexicanas que realizan compras internacionales también pueden utilizar la red global de pagos de XTransfer para pagar a proveedores en mercados que incluyen China, Estados Unidos, Europa y el Sudeste Asiático.

La compañía también mantiene alianzas con proveedores locales de pagos, incluidos EBANX y dLocal, para conectar su red de pagos transfronterizos con los métodos de pago utilizados en América Latina, incluido Pix en Brasil.

Acerca de XTransfer

Fundada en 2017, XTransfer cuenta con más de 3,000 colaboradores en más de 35 oficinas, con operaciones en China, Europa, África, el Sudeste Asiático y América Latina. La compañía mantiene oficinas en São Paulo y Ciudad de México.

Al 31 de marzo de 2026, la compañía ofrecía servicios de pago en más de 200 países y regiones a través de alianzas con instituciones financieras. XTransfer cuenta con licencias en importantes centros financieros, incluidos China continental, Hong Kong (RAE), Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Países Bajos, Australia y Canadá.