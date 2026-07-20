﻿WhatsApp, Instagram y Facebook registran récords por el Mundial 2026

• Meta señaló que estos resultados reflejan el papel de sus plataformas como espacios para la conversación en el marco del Mundial 2026

Estados Unidos.- Las principales plataformas del gigante tecnológico Meta registraron niveles históricos de actividad durante el Mundial 2026, impulsadas por la conversación generada alrededor del torneo.

De acuerdo con la compañía, WhatsApp alcanzó un nuevo récord de 29 millones de mensajes por segundo durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, superando la marca registrada durante la final de la Copa del Mundo de 2022.

En Instagram, Meta reportó que los jugadores de las selecciones finalistas incorporaron en conjunto 213.6 millones de nuevos seguidores entre el 11 de junio y el 11 de julio, lo que representa un incremento de 6.6% en su audiencia combinada, que pasó de 3 mil 260 millones a 3 mil 470 millones de seguidores.

La empresa destacó el crecimiento del arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien pasó de 37 mil a 28.8 millones de seguidores durante el torneo. También señaló que Erling Haaland sumó 23 millones de nuevos seguidores, mientras que Cristiano Ronaldo añadió otros 10 millones para alcanzar un total de 676 millones en la plataforma.

En el caso de México, Meta informó que la selección registró un crecimiento de 78% en nuevos seguidores, impulsado principalmente por Gilberto Mora y Julián Quiñones.

La compañía también dio a conocer que, en Estados Unidos, los cinco futbolistas con mayor presencia en la función “Tu Algoritmo” de Instagram fueron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

En Threads, las publicaciones relacionadas con el torneo acumularon mil 500 millones de impresiones y alcanzaron, en promedio, a 15 millones de personas por día, con un máximo de 25 millones el 6 de julio.

Por su parte, Facebook registró alrededor de 80 millones de publicaciones vinculadas con la Copa del Mundo desde el inicio del campeonato.

Meta señaló que estos resultados reflejan el papel de sus plataformas como espacios para la conversación y el intercambio de contenido durante uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento a nivel internacional.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: FIFA