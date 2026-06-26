﻿Wall Street termina la semana a la baja

• En la jornada de este viernes se registró una fuerte caída de las acciones de los fabricantes de chips relacionados con la IA

Estados Unidos.- Wall Street cerró este viernes a la baja en medio de una rotación de valores de los inversionistas para alejarse de las empresas de semiconductores.

El S&P 500 retrocedió 0.0.05%, a 7,354.02 unidades; el Nasdaq Composite cedió 0.24%, a 25,297.62 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0.86%, a 51,876.11 unidades.

En la última sesión de la semana se registró una fuerte caída de las acciones de los fabricantes de chips relacionados con la inteligencia artificial (IA) y sólidas alzas de la empresa estadounidense de biotecnología y farmacéutica, Moderna y otros papeles del sector sanitario.

El índice de chips PHLX Semiconductor Sector (SOX) bajó considerablemente, lo que pone de relieve la reciente volatilidad entre los fabricantes de chips relacionados con la IA, que han impulsado gran parte de las ganancias de Wall Street en los últimos años.

Si bien algunos inversionistas siguen siendo optimistas sobre el potencial de la IA para impulsar mayores beneficios, a otros les preocupa que el gasto masivo para construir centros de datos pueda tardar demasiado en dar sus frutos.

«Es demasiado pronto para concluir que se está gestando una corrección importante en el sector tecnológico, pero lo que sí diría es que las dudas en torno a la rentabilidad y a la cuestión de las inversiones en activo fijo ciertamente no van a desaparecer», dijo David Stubbs, estratega jefe de inversiones de AlphaCore Wealth Advisory.

Stubbs también advirtió de que Wall Street podría mostrarse vulnerable ante cualquier indicio de que las empresas estadounidenses no sean capaces de cumplir con las altas expectativas de ganancias de los inversionistas.

Las acciones de Apple se recuperaron parcialmente tras la ola de ventas del jueves, día en que la empresa subió los precios del iPad y el MacBook, achacándolo al aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria y almacenamiento.

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En tanto, la biotecnológica Moderna se disparó a su nivel más alto desde 2024, tras un evento para inversionistas y la presentación de su cartera de productos farmacéuticos en desarrollo.

La inflación en Estados Unidos superó el 4% en mayo por primera vez en tres años, según datos publicados el jueves, impulsada por el aumento de los precios de la energía vinculado al conflicto en Oriente Medio, lo que mantiene viva la posibilidad de una alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

Aunque los precios del petróleo han retrocedido considerablemente al aliviarse las tensiones en Oriente Medio, la sorprendente decisión de Apple de subir los precios ha suscitado nuevas preocupaciones.

Con información de Reuters y AFP

Foto: Reuters