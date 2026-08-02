﻿Wall Street cierra verde, pero el S&P y el Nasdaq acumulan pérdidas 

• El conflicto en Oriente Medio, las dudas sobre la política monetaria en EU y el futuro de las tecnológicas le jugaron en contra a la Bolsa neoyorquina

Estados Unidos.- Wall Street cerró en verde este viernes, pero salda un mes de julio volátil en terreno mixto, con pérdidas en el S&P y el Nasdaq debido al conflicto en Oriente Medio, las dudas sobre la política monetaria en EU y el futuro de las tecnológicas.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió un 0.53 %, hasta 52 mil 485 puntos; el selectivo S&P avanzó un 0.70 %, hasta siete mil 489 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 1 %, hasta 25 mil 373 unidades.

En el mes, el Dow sube un 0.3 %, enlazando su cuarto mes consecutivo al alza, según CNBC, pero el S&P 500 baja un 0.1 % y el Nasdaq un 3.2 por ciento.

La semana ha sido positiva, con un progreso en torno al 1 % para los tres indicadores.

Uno de los principales factores del movimiento ha sido la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés sin cambios, aunque sigue preocupando el efecto inflacionista del aumento de los precios de la energía y el bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio.

El Dow cayó el miércoles cuando se conoció la decisión, más de mil 100 puntos, pero rebotó el jueves.

Los analistas de Federated Hermes señalaban hoy que la política monetaria está también «condicionada por las dudas en torno a los ‘shocks’ temporales de oferta, la inversión impulsada por la inteligencia artificial (IA)» y la menor divulgación de pronósticos en los resultados trimestrales de las empresas.

Por su parte, la economista de PIMCO Tiffany Wilding señalaba que una «cuestión de fondo» es si va a cambiar la tolerancia de la Fed hacia una inflación persistentemente situada en un «dos y pico porciento» bajo la presidencia de Kevin Warsh.

Las dudas sobre la estrategia de Warsh para el banco central llevaron a que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años se disparara a su mayor nivel desde 2007, en torno al 5.26 %, mientras que el del bono a 10 años, de referencia, se acerca al 4.8 por ciento.

El petróleo de Texas, mientras tanto, cerró hoy en 84.67 dólares el barril y acumula una subida de casi el 22 % en el mes de julio después de que EU e Irán reanudaran los bombardeos y el conflicto se extendiera a otros países, aunque la situación sigue siendo incierta.

«Una reunión entre Trump y Netanyahu, una pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán y una renovada actividad diplomática han aumentado las esperanzas de que se puedan reanudar las conversaciones de alto el fuego», dijo hoy en una nota el analista Masanori Odaka, de Rystad Energy.

Por sectores, las mayores ganancias del mes son para las empresas de energía (11 %) y las financieras (6 %). Las tecnológicas bajan un 0.5 %, pero destacan los subsectores de componentes (-20 %) y de software (+13 %), según Fidelity.

Con información de EFE

Foto: EFE/R. Khan