Wall Street cierra mixto ante presión del petróleo

• El Nasdaq fue el único en situarse en terreno positivo al avanzar un 0.24 por ciento, situándose en las 26 mil 861.06 unidades.

Estados Unidos.- Los principales índices accionarios en Wall Street reportaron variaciones mixtas en la sesión, después de que el dato de inflación PCE fluctuó conforme a lo esperado por el mercado durante agosto, lo que atenuó la perspectiva de que la Fed deberá incrementar los tipos de interés en el corto plazo.

El Nasdaq fue el único en situarse en terreno positivo al avanzar un 0.24 por ciento, situándose en las 26 mil 861.06 unidades; por el contrario, el S&P 500 que retrocedió 0.25 por ciento, en los 7 mil 651.54 puntos, mientras que el Dow Jones cedió 0.86 por ciento, alcanzando los 50 mil 906.05 enteros.

De acuerdo con analistas de Monex, la atención sigue centrada en la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, en un entorno donde los elevados precios del petróleo continúan alimentando las presiones inflacionarias, sosteniendo los rendimientos de los bonos del Tesoro en niveles altos y fortaleciendo al dólar.

En otras partes del mundo, el desempeño fue mixto, ya que en Asia las ganancias estuvieron a cargo del Nikkei 225 de Japón que escaló 1.94 por ciento, a 66 mil 753.72 unidades, mientras que en Europa las caídas fueron lideradas por el CAC 40 de Francia con 0.89 por ciento, en los 7 mil 964.51 enteros.

A nivel local, los movimientos son negativos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC perdió 1.38 por ciento, en los 64 mil 214.36 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 1.34 por ciento menos, se situó en los mil 302.05 enteros.

Con información de El Financiero

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