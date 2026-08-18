﻿Wall Street cierra en rojo con principales caídas en el Nasdaq 

• La subida de los bonos del Tesoro de EU y del petróleo, así como un temor al aumento de la inflación, aumentaron los temores de los inversores

Estados Unidos.- Wall Street cerró este martes en rojo, lastrado por la subida de los bonos del Tesoro de EU durante la jornada y del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), en medio del temor del mercado a un posible aumento de la inflación por la guerra en Irán.

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0.22 %, hasta 53 mil 343 puntos; el S&P 500 cedió un 0.69 %, hasta siete mil 691 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1.33 %, hasta 26 mil 289 enteros.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajaba hasta el 5.28 %, pero se mantenía en su nivel más alto en 19 años, mientras que el del bono a 10 años retrocedía hasta el 4.7 % y el del bono a dos años bajaba hasta el 4.2 %, tras subir en las últimas sesiones debido a la preocupación por un posible incremento de la inflación.

Los analistas relacionan este temor con el aumento de los precios de los combustibles por la guerra entre Estados Unidos e Irán, en un momento en que las negociaciones de paz entre ambos países permanecen estancadas.

Mientras, el petróleo de Texas cerró la jornada con una subida del 0.52 %, hasta 84.94 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, negara que existan conversaciones «programadas» para un acuerdo con la República Islámica.

Además, el mandatario insistió en que el paso se encuentra «abierto y operativo» y que «las minas marinas han sido retiradas o detonadas».

Las negociaciones entre Teherán y Washington siguen estancadas después de que el lunes terminara el plazo establecido en el memorando que ambos países firmaron en junio, que declaraba el «cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes» como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

En el plano corporativo, destacaron las pérdidas de empresas tecnológicas como Western Digital (7 %), Sandisk (9 %) o Marvell Technology (8 %), que lastraron al índice Nasdaq.

Con información de EFE

Foto: EFE/S. Yenesel