Wall Street cierra ‘de maravilla’ tras acuerdo del cese al fuego entre Israel e Irán

• En Wall Street, el Nasdaq avanza más de 1 por ciento al cierre de este martes.

México.- Comentarios por parte del presidente de la Reserva Federal que se mantuvieron neutrales respecto al panorama monetario, aunado a una disminución en las tensiones de Medio Oriente, aliviaron el sentimiento de aversión al riesgo dentro de los mercados de capitales alrededor del mundo.

En consecuencia las alzas para los principales índices accionarios de Nueva York fueron encabezadas por el Nasdaq, con 1.43 por ciento, en los 19 mil 912.54 enteros, en segundo lugar se colocó el Dow Jones con 1.19 por ciento más, con 43 mil 89.02 puntos, y para el caso del S&P 500 la ganancia fue de 1.11 por ciento, hacia las 6 mil 92.18 unidades.

“Si resulta que las presiones inflacionarias se mantienen contenidas, llegaremos a un punto en el que recortaremos las tasas, más pronto que tarde. Pero no quisiera mencionar ninguna reunión en particular. No creo que debamos apresurarnos porque la economía sigue fuerte”, indicó Jerome Powell, presidente la Fed, en su declaración frente al Congreso.

Del otro lado del mundo también se observaron pizarras en verde, particularmente el Hang Seng en Hong Kong lideró las variaciones positivas con 2.06 por ciento, en las 24 mil 177.07 unidades, mientras que del lado de Europa el FTSE MIB en Italia reportó el mayor aumento con 1.63 por ciento, con 39 mil 474.46 enteros.

De igual manera, los dos centros bursátiles del país se beneficiaron de un mayor apetito por activos de riesgo, lo que se tradujo en una sesión de repuntes equivalentes a 1.15 por ciento, para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que alcanzó los 56 mil 743.28 enteros, en tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sumó 1.21 por ciento, con mil 145.88 puntos.

Finalmente, las caídas en los precios del petróleo siguieron extendiéndose y colocaron a ambos contratos por debajo de la marca de los 70 dólares por barril, luego de que el West Texas Intermediate retrocedió 6.04 por ciento y el Brent perdió 5.12 por ciento, gracias a la reducción en los riesgos que apuntaban hacia una interrupción en la cadena de suministro.

