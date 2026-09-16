﻿Wall Street cierra con retrocesos tras decisión de la Fed 

• Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el de energía, lastrado por la moderación de los precios del crudo, registró la mayor caída porcentual

Estados Unidos.- Las acciones estadounidenses cerraron a la baja este miércoles, luego de que la Reserva Federal (Fed) subió su tasa de interés clave por primera vez en más de tres años para combatir una inflación persistentemente alta, derivada de las alzas de los precios del crudo por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El índice S&P 500 perdió 33.92 puntos, o 0.45%, a 7,551.81 unidades; el Nasdaq Composite bajó 3.15 puntos, a 25,978.42 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 631.21 puntos, o un 1.21%, a 51,461.90 unidades.

En el comunicado adjunto, la Fed señaló que su decisión fue unánime y que es probable que haya más endurecimientos de la política monetaria en un futuro próximo para lograr una reducción más rápida de la inflación.

«Como se esperaba ampliamente, la Fed subió las tasas de interés por primera vez en más de tres años», dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha. «La realidad es que la Fed parece unida en la lucha contra la inflación».

En su posterior conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo que la economía estadounidense se ha fortalecido desde la última reunión del organismo, pero que la tendencia de la inflación ha mostrado escasa mejoría.

Antes del anuncio de la Fed, los tres principales índices bursátiles de Wall Street habían ganado terreno, impulsados por un repunte en el sector de semiconductores, impulsando al Nasdaq, índice con gran peso tecnológico.

Más temprano en la sesión, unos datos sólidos de ventas minoristas sugirieron que los consumidores seguían gastando, a pesar de la presión sobre su capacidad adquisitiva causada por el aumento de los precios, especialmente en las gasolineras.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el de energía, lastrado por la moderación de los precios del crudo, registró la mayor caída porcentual. Chevron y Exxon Mobil retrocedieron, mientras que Devon Energy y ConocoPhillips sufrieron descensos más pronunciados.

Intel, en tanto, se disparó tras conocerse un informe que indicaba que la surcoreana SK Hynix estaba negociando con la compañía la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos.

Con información de Reuters

Foto: Reuters