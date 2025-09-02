Wall Street cierra con pérdidas ante incertidumbre sobre aranceles

• Los índices descendieron, aunque moderaron sus caídas iniciales, en un mercado que asimilaba la decisión de una corte de declarar ilegales los aranceles de EU.

Estados Unidos.- Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los promedios descendieron, aunque moderaron sus caídas iniciales, en un mercado que asimilaba la decisión de una corte de declarar ilegales los aranceles de Donald Trump.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.55% hasta 45,295.81 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.69% a 6,415.54 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 0.82% a 21,279.63.

Una corte federal determinó el viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, no contaba con capacidades para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal. Las tarifas siguen en vigor en espera de una resolución.

El tribunal afirmó que Trump «se extralimitó» en su autoridad al usar una ley de 1977, que es conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para gravar fuertemente a socios comerciales importantes de su país, como México, Canadá y China.

El mercado accionario estadounidense, que venía de un lunes sin actividad por el feriado del Día del Trabajo, reaccionó con caídas ante la incertidumbre, presionado por un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro, que llevó al de 30 años a máximos de más de un mes.

Si bien parte del impacto se absorbió durante la jornada, los inversionistas esperan por más noticias de este tema, en una semana que también estará marcada por las cifras laborales de Estados Unidos, con el reporte de nóminas no agrícolas este viernes acaparando la atención.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch, de CME Group, los futuros sobre la tasa oficial de fondeo descuentan que la Reserva Federal recortará la tasa de interés 25 puntos base este mes con 91.6% de probabilidad, y el siguiente repetiría con probabilidad de 48.9 por ciento.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas, con el de Bienes Raíces (-1.75%) liderando los descensos. En las alzas destacó Energía (+0.23%). En el Dow Jones, las acciones de Nike (-3.98%) y Nvidia (-1.97%) encabezaron las pérdidas.

Con información de El Economista

Foto: El Economista