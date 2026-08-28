Vuelca tráiler con alimento para perros y desata rapiña

– El accidente ocurrió en la Curva del Diablo; el conductor salió sin lesiones graves y parte de la carga fue robada –

Un tráiler cargado con alimento para perros terminó volcado la tarde de este viernes en la llamada Curva del Diablo, en el municipio de Tuzantán, sobre el tramo que comunica con Huixtla. El conductor fue atendido en el lugar y no presentó lesiones de gravedad.

La unidad transportaba bultos y sobres de alimento para mascotas cuando, por causas que deberán ser determinadas por las autoridades, salió de la cinta asfáltica y terminó volcada a un costado de la carretera.

Tras el accidente, parte de la mercancía quedó esparcida en la zona. Mientras se realizaban las labores de atención, varias personas comenzaron a llevarse productos de la carga, entre ellos costales y paquetes de alimento para perros de distintos sabores.

El conductor recibió valoración médica en el sitio y, de acuerdo con los primeros reportes, no fue necesario trasladarlo a un hospital. Hasta el momento no se ha informado el monto de los daños materiales ni el valor de la mercancía sustraída.

Elementos policiacos acudieron al lugar y posteriormente se solicitó la presencia de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de la unidad.