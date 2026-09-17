Vuelca camioneta tras fuerte choque

– El accidente ocurrió frente a la colonia San Francisco, en Tapachula; Protección Civil atendió a personas lesionadas –

Dos camionetas chocaron la tarde de este jueves sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a la altura de la colonia San Francisco, antes de llegar al hospital de Tapachula. Una de las unidades salió de la cinta asfáltica y quedó con las llantas hacia arriba.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas. Una camioneta Nissan Frontier blanca impactó a una unidad pequeña de carga color arena, que tras el golpe terminó fuera de la carretera.

El accidente movilizó a personal de Protección Civil, que acudió para brindar los primeros auxilios a las personas afectadas. Hasta el momento se reportan al menos tres lesionados, aunque no se conoce con precisión su estado de salud.

La zona fue resguardada mientras los cuerpos de emergencia atendían a los involucrados y se realizaban las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán establecer las causas exactas del impacto y deslindar responsabilidades.