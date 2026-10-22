Voluntarios amplían búsqueda de Ariana en Ostuacán

– La menor de 12 años sigue desaparecida; vecinos recorrerán ranchos y predios desde las seis de la mañana –

La búsqueda de Ariana Scarleth Velázquez Cruz, de 12 años, se intensifica en Ostuacán, donde vecinos y voluntarios convocaron a una nueva jornada para este viernes, luego de recorrer varios predios sin encontrarla. La niña fue vista por última vez el 19 de octubre en la ranchería Tanchichal y desde entonces se desconoce su paradero.

Tras una primera búsqueda realizada el jueves, habitantes de la zona acordaron reunirse a las seis de la mañana en el parque central de Ostuacán. Desde ahí esperan organizar grupos para revisar ranchos y terrenos en un perímetro aproximado de dos kilómetros alrededor del área señalada.

La convocatoria también está dirigida a pobladores de Sochimilco Viejo, La Campana, Laguna Abajo, Ciudad Rural, Sochimilco Nuevo y Catedral. Los organizadores pidieron sumar personas que conozcan los caminos y predios de la región para ampliar los recorridos.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas difundió una ficha con las características de Ariana: mide aproximadamente 1.40 metros, pesa cerca de 32 kilos, es de tez morena y complexión delgada, con cabello castaño oscuro y ojos café oscuro.

Mientras su familia y los voluntarios continúan buscándola, las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizarla.