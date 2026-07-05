﻿Volcán Etna aumenta su actividad; cierran el espacio aéreo de Sicilia

• Debido a la actividad eruptiva del Etna y a su emisión de ceniza volcánica se cerró parcialmente el espacio aéreo de Sicilia

EFE

Italia.- La nueva actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, obligó este domingo al cierre parcial del espacio aéreo en la isla italiana de Sicilia y, en consecuencia, a restringir las operaciones del aeropuerto de Catania debido a la emisión de ceniza volcánica.

“Debido a la actividad eruptiva y a la consiguiente emisión de ceniza volcánica a la atmósfera, se ha ordenado el cierre del espacio aéreo correspondiente a la nube de ceniza situada al sur del volcán (sector B2)”, informó la sociedad gestora del aeródromo (SAC) en una nota.

La medida, prevista inicialmente hasta las 19:00 h local, supone la suspensión de todos los vuelos con destino a Catania, aunque el aeropuerto mantiene, por el momento, las operaciones de salida de las aeronaves que ya se encuentran en tierra.

La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificaron a partir de las 06:45 GMT, generando una columna de ceniza de unos 1.5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) en un comunicado.

Según los científicos, los modelos de previsión elaborados a partir de datos meteorológicos indican que la dispersión de la ceniza continuará hacia el sur durante las próximas horas.

Ante esta situación, la SAC ha pedido a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán.

El INGV precisó este domingo que los flujos de lava iniciados a finales de junio se habían detenido por completo el pasado 4 de julio, pero esta nueva y repentina emisión de ceniza ha alterado los planes de miles de viajeros.

Asimismo, entre la noche del 2 y el 3 de julio se detectó un segundo y pequeño flujo de lava que avanzó poco más de un centenar de metros antes de detenerse.

Con información de EFE

Foto: Especial