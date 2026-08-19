Volcadura en Oaxaca deja heridas a dos tonaltecas

– El taxi donde viajaban cayó a un barranco sobre la vía Transístmica; las víctimas fueron ingresadas al hospital –

Dos jóvenes originarias del municipio de Tonalá terminaron lesionadas en territorio oaxaqueño, luego de que el taxi en el que viajaban saliera intempestivamente de la cinta asfáltica y volcara en un profundo barranco sobre la carretera Transístmica 185.

El percance vial se registró en el tramo que conecta a La Ventosa con Matías Romero, a la altura de la población de El Mezquite. En el vehículo de alquiler, adherido al sitio Lagunas y con placas de Oaxaca, viajaban las dos jóvenes chiapanecas identificadas con las iniciales T. Y. D. L., de 23 años, y J. de la C. F., de 20 años, acompañadas por un hombre de aproximadamente 35 años que también resultó con diversas contusiones en el impacto.

Tras la alerta de los automovilistas, elementos de Bomberos de la Delegación Juchitán y efectivos de la Policía Estatal desplegaron un operativo de rescate en el fondo del barranco para estabilizar a los tres heridos.

Tras ser extraídos del lugar, las tres personas fueron llevadas a bordo de ambulancias al Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes, en la ciudad de Juchitán, donde ingresaron al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

Las corporaciones viales abrieron el peritaje correspondiente en el sitio de la volcadura para determinar las causas de la pérdida de control del automóvil y deslindar responsabilidades legales por los daños y las lesiones.