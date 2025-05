Vocalista de Coda enfrenta una recaída de cáncer; familia pide apoyo

• A mediados de 2024, Xava Drago había superado el cáncer de estómago gracias a un tratamiento oncológico

México.- El líder y cantante de Coda, Xava Drago, ha causado preocupación entre sus seguidores tras darse a conocer que se encuentra delicado de salud tras una recaída de cáncer, por lo que su familia ha solicitado apoyo.

Este martes 20 de mayo, Ela Corez, esposa de Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como ‘Xava Drago’, líder de la banda de hard rock ‘Coda’, hizo un llamado a través de una publicación de Facebook para que todos aquellos que deseen apoyar al músico lo hagan en esta nueva batalla contra el cáncer.

“Amig@s míos, como ya sabrán, estamos pasando por una situación difícil respecto a la salud de Xava Drago, la voz de Coda; el cáncer volvió de una manera muy agresiva y los médicos están sugiriendo un tratamiento novedoso que le puede ayudar muchísimo a mejorar. Este tratamiento tiene un costo de $100,000 pesos, es por eso que de todo corazón les pido su apoyo para que él lo pueda tomar. Estos son los números de cuenta de Xava; les agradezco mucho si me ayudan a compartir. Los tqm”, escribió la esposa del cantante.

Asimismo, amigos y colegas realizaron algunos clips para dar a conocer el número de cuenta de Xava, con la finalidad de que las aportaciones económicas se canalicen directamente a su familiar, y pronto pueda recibir la atención médica adecuada.

El exvocalista de Coda, desde el año pasado, ha estado con varios tratamientos oncológicos luego de que lo diagnosticaran con un tumor maligno en el estómago.

Y, aunque posteriormente señaló que ya se encontraba mejor, el pasado 29 de abril informó que llevaba tres semanas hospitalizado, ello tras revelar que el cáncer había regresado a su cuerpo, aunque no indicó qué tipo o en qué zona del cuerpo se focalizó; ya estaba en tratamiento.

«Como les comenté no soy de tirarme para que me levanten, solo les informo que he estado 3 semanas hospitalizado.

Salvador Aguilar Hurtado, más conocido como Xava Drago, es un cantante de rock mexicano, quien inició su carrera en los años 80.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial