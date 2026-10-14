Virginia enseña a leer en tsotsil en San Juan Chamula

– La alfabetizadora comparte sus conocimientos en Chiotic y destaca el aprendizaje comunitario de Chiapas Puede –

Virginia de la Cruz Pérez enseña a leer y escribir en tsotsil a habitantes de Chiotic, en San Juan Chamula. Como alfabetizadora del programa Chiapas Puede, utiliza su lengua materna y actividades cotidianas para acercar la educación a personas de su comunidad.

Para ella, dar clases también es una manera de corresponder al apoyo que recibió a lo largo de su vida. “Servirle a mi gente es devolverle un favor a la vida. Me hace sentir orgullosa”, expresó al explicar por qué decidió integrarse a esta iniciativa impulsada por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

En sus encuentros combina juegos, conversaciones y experiencias de los participantes para enseñar lectura y escritura. Virginia sostiene que la enseñanza no va en un solo sentido: “Ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos; de eso se trata, de estar cerca y crecer como comunidad”.

Su trabajo forma parte de Chiapas Puede, programa que recibió un reconocimiento de la Unesco en alfabetización en 2026 por su enfoque bilingüe e intercultural. La Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, promueve el uso de lenguas originarias y conocimientos de las comunidades en el proceso educativo.

Virginia invitó a más personas a enseñar o aprender. Para ella, el bienestar no se limita al dinero, también significa estar bien emocionalmente y trabajar juntos por su comunidad.