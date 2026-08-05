Vinculan a tres por transportar gasolina en altamar

– La Marina aseguró una lancha GoFast con 1,962 litros de combustible tras una persecución frente a Chiapas –

Arturo “N”, Willingston “N” y Mario “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el transporte ilícito de hidrocarburo con la agravante de pandilla, informó la Fiscalía General de la República.

Los tres permanecerán en prisión preventiva oficiosa dentro del Centro de Reinserción Social Número 3 de Tapachula, mientras transcurre el plazo de tres meses fijado para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió el 30 de julio, cuando personal de la Secretaría de Marina realizaba vigilancia costera desde un helicóptero y detectó una embarcación tipo GoFast, sin nombre ni bandera, que navegaba a alta velocidad dentro de la Zona Económica Exclusiva frente al litoral chiapaneco.

Desde el aire, los elementos observaron varios bidones y ordenaron detener la marcha. La tripulación no atendió la instrucción y comenzó una persecución que terminó a 176 millas náuticas dentro de la zona marítima.

Tras interceptar la lancha, las autoridades aseguraron 35 bidones amarillos con 1,962.86 litros de gasolina, dos motores fuera de borda y la propia embarcación.

Los detenidos, el combustible y la nave quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Un juez legalizó la captura y determinó que existen elementos para continuar el proceso contra los tres, quienes deberán permanecer presos mientras avanzan las investigaciones.