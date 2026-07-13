Versa queda destrozado tras choque en autopista

– Dos personas fueron trasladadas al IMSS; un camión de carga quedó abandonado cerca de la caseta de cobro –

Un automóvil Nissan Versa quedó destrozado la mañana de este lunes tras chocar contra un camión de carga sobre el kilómetro 89 de la autopista Coita-Arriaga, a escasos kilómetros de la caseta de cobro de Ocozocoautla.

De acuerdo con los primeros informes, en el accidente estuvieron involucrados un Versa color celeste, de reciente modelo, y un camión blanco de la empresa porcina Porcimarca. Tras el impacto, el vehículo compacto terminó con daños severos en la carrocería, mientras que el camión quedó abandonado en el sitio.

Dos personas que viajaban en el automóvil resultaron lesionadas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria y, después de estabilizarlas, las trasladaron al Hospital General de Zona del IMSS para ser valoradas por personal médico.

Las primeras valoraciones indicaron que las lesiones no ponían en riesgo la vida de los afectados. Aun así, el golpe fue fuerte y dejó al Versa reducido a chatarra.

Elementos de auxilio vial y corporaciones de seguridad realizaron labores para prevenir otro accidente y agilizar la circulación cerca de la caseta. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el choque y por qué el camión fue dejado en el lugar. (Fotos: Redes sociales)