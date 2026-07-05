﻿Venezuela supera los 3 mil muertos por terremoto

• La cifra de fallecidos subió a 3 mil 342, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 740 y 17 mil 345 perdieron su vivienda

EFE

Venezuela.- La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela subió a 3 mil 342, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 740; informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de entre los escombros.

Según el balance oficial, 6 mil 462 personas han sido rescatadas y las que perdieron su vivienda son 17 mil 345, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86 mil 794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil 008 litros de agua.

También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27 mil 482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido.

Mientras que la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, sitio web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31 mil personas a las que no se ha podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes movimientos telúricos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira el más damnificado: una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999, que dejó miles de muertos.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días del desastre natural, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya, y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Ronald Peña