﻿Venezuela no actualiza el número de desaparecidos

• El canciller compartió la página venezuelanoestasola.com, donde se pueden hacer donaciones en dólares para recuperación y reconstrucción

Venezuela.- Las labores de rescate continúan este miércoles a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que ha dejado 2 mil 295 muertos y 11 mil 267 heridos; según cifras del gobierno local, que no ha actualizado el número de desaparecidos.

Miles de civiles han conformado redes de ayuda, que incluyen la creación de páginas digitales con los nombres de los sobrevivientes o fallecidos; y han instalado centros de acopio para recibir donaciones y transportarlas a los necesitados, especialmente en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas): el más devastado por los terremotos, donde los daños son difíciles de cuantificar.

Por ejemplo, la opositora María Corina Machado promueve un sitio web desarrollado por técnicos y sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta la mañana de este miércoles, la plataforma registraba 40 mil 668 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, compartió la página venezuelanoestasola.com, donde se pueden hacer donaciones en dólares a la cuenta de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para el “Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela”.

En los últimos días, la ayuda internacional se ha ampliado para Venezuela, mientras grupos de rescate de varios países continúan en el terreno.

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Según expertos, a partir de las 72 horas bajan las probabilidades de encontrar a personas con vida, por lo que algunos equipos de rescate se han comenzado a ir de Venezuela, como el grupo neerlandés de búsqueda y rescate urbano, que anunció este miércoles que daba por concluida su misión en el país suramericano.

Sin embargo, transcurridas casi 160 horas, grupos de rescatistas continúan sus labores para hallar más personas con vida.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez