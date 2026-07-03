﻿Venezuela eleva a 2 mil 645 la cifra de muertos por doble sismo

• Imágenes satelitales de la NASA arrojan que el doble terremoto en Venezuela pudo haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos

Venezuela.- La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2 mil 645, mientras que la de heridos se elevó a 12 mil 666, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló además que unas 15 mil 50 personas se quedaron sin vivienda y que 86 mil 117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6 mil 462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

Desde los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 se han registrado además 890 réplicas.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace una semana afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA, a partir de imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Con información de EFE

Foto: EFE