﻿Venezuela confirma que mantendrá negocios petroleros con China y Rusia

• Los acuerdos que se firmaron antes de la caída de Nicolás Maduro serán respetados en su totalidad, declaró la ministra de Hidrocarburos Paula Henao

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Venezuela.- Venezuela mantendrá vigentes los contratos de empresas mixtas con compañías de China y Rusia para la ejecución de actividades primarias de hidrocarburos pese al reciente acuerdo energético con Estados Unidos, según la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, citada por el portal venezolano Bitácora Económica.

Henao afirmó que el Estado respetará las autorizaciones otorgadas a esas corporaciones. «Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia, y son empresas mixtas con autorización vigente para el ejercicio de actividades primarias. Somos muy respetuosos de esos acuerdos y ellos, en el caso de las empresas mixtas en las que tienen participación, continuarán ejecutando sus actividades», declaró.

Los acuerdos se firmaron antes de la caída de Nicolás Maduro. El entonces gobernante fue capturado por tropas estadounidenses en Caracas el 3 de enero; desde entonces asumió la presidencia su otrora vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Los convenios firmados en la era Maduro fueron negociados por Rodríguez, quien además ejercía como ministra de Hidrocarburos.

Según Henao, esos esquemas operativos de larga trayectoria mantienen vigencia legal en las áreas asignadas y coexistirán con las nuevas alianzas promovidas conforme a la legislación vigente. El desarrollo de las zonas operativas, precisó, exigirá inversiones diferenciadas: entre mil 500 y siete mil millones de dólares en campos no desarrollados o verdes, y entre 500 y mil 700 millones de dólares por bloque en campos maduros.

Las operaciones abarcan 17 campos suscritos bajo Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH). La ministra indicó que la industria incorporará personal técnico y profesional especializado formado en universidades venezolanas —en geofísica, geodesia, ingeniería mecánica y soldadura— para elevar la extracción y alcanzar un millón 400 mil barriles diarios al cierre del año.

Henao proyectó además que la reactivación aportará más de un millón y medio de barriles al sistema nacional y generará empleo directo e indirecto, sobre todo en Anzoátegui y Monagas, con dinamización de servicios a pozos, transporte de carga, hospedaje y movimiento de taladros. El reporte, publicado el 6 de septiembre y firmado por Yohan Pimentel, no detalló las empresas mixtas específicas ni el modo de compatibilizar esos contratos con las concesiones anunciadas a operadores respaldados por Washington.

Con información de SUN

Foto: EFE