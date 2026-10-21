Vencedora de cáncer da testimonio en Seinfra

– Erika Sosa relató su experiencia al personal de la dependencia; Anakaren Gómez llamó a realizar revisiones médicas –

Erika Sosa, sobreviviente de cáncer de mama, compartió su experiencia con personal de la Secretaría de Infraestructura de Chiapas (Seinfra), durante una charla organizada para promover la detección oportuna y el cuidado de la salud de las mujeres. La actividad formó parte de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Bajo el título “Resiliencia, testimonio de vida ante el cáncer de mama”, Erika habló sobre los desafíos que enfrentó durante su enfermedad y la importancia de mantener la esperanza. Su participación buscó acercar al personal una experiencia directa sobre lo que implica atravesar un proceso de esta naturaleza.

La titular de la dependencia, Anakaren Gómez Zuart, aprovechó el encuentro para insistir en que las mujeres den prioridad a su salud, practiquen el autocuidado y acudan a revisiones médicas periódicas. También destacó el valor de la prevención y de identificar a tiempo posibles señales de la enfermedad.

La Secretaría de Infraestructura señaló que el encuentro forma parte de sus actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Además del mensaje de prevención, la charla permitió escuchar la historia de una mujer que superó la enfermedad y decidió compartirla con otras personas.