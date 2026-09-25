Vehículo deja herido a un hombre en Comitán

– Un automovilista detuvo su marcha para proteger al lesionado y evitar que otro vehículo volviera a arrollarlo –

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó lesionado luego de ser atropellado cuando caminaba sobre el libramiento Oriente de Comitán de Domínguez.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando fue alcanzado por un vehículo y terminó tendido a media carretera con heridas en distintas partes del cuerpo.

Un automovilista que circulaba por la zona se percató de lo ocurrido y detuvo su marcha para evitar que otro vehículo volviera a atropellarlo. Al mismo tiempo, solicitó apoyo a los números de emergencia para que el lesionado recibiera atención.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al hombre, quien posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital para una valoración médica y recibir atención por las lesiones sufridas.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del lesionado ni sobre la gravedad de su estado de salud. Tampoco se dieron a conocer características del vehículo que presuntamente lo atropelló o si el conductor permaneció en el lugar.