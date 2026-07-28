Vecinos retienen a una cuadrilla de CFE por apagón

– Habitantes de Agua Azul llevan más de 24 horas sin energía y exigen que la CFE restablezca el servicio –

Habitantes de la colonia Agua Azul retuvieron la mañana de este martes a una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad sobre la 20 Sur, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir que fuera restablecido el servicio de energía.

Los vecinos afirmaron que llevan más de 24 horas sin luz y que, pese a los reportes realizados, la CFE no había atendido la falla. Ante la falta de respuesta, decidieron impedir que el personal se retirara hasta que comenzaran las reparaciones.

Los inconformes aclararon que su molestia no está dirigida contra los trabajadores enviados a la zona, sino contra la falta de coordinación de la empresa. Señalaron que decenas de familias permanecen sin electricidad, con alimentos echándose a perder y soportando las altas temperaturas dentro de sus viviendas.

La protesta se mantuvo sobre la 20ª Sur mientras los habitantes esperaban una solución. Advirtieron que no permitirían la salida de la cuadrilla hasta que el suministro quedara restablecido.

Hasta ese momento, no se había informado cuánto tiempo tomarían las maniobras ni cuál fue la causa del apagón. La exigencia de los vecinos era recuperar el servicio después de más de un día sin energía eléctrica. (Fotos: Vórtice)