Vecinos marchan en Yajalón tras tres meses sin agua

– La protesta salió de San José Bushlac y llegó al Ayuntamiento, donde una comitiva pidió hablar con el alcalde –

Pobladores de Yajalón marcharon la tarde de este miércoles para exigir el restablecimiento del servicio de agua, luego de permanecer al menos tres meses sin suministro en sus viviendas.

La movilización comenzó en el barrio San José Bushlac y avanzó hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal. Durante el recorrido, los participantes repitieron en voz alta la consigna “¡queremos agua!”, con la que reclamaron una respuesta inmediata de las autoridades.

Al llegar al Ayuntamiento, los inconformes fueron recibidos inicialmente por el director de la Policía Municipal. Sin embargo, los vecinos insistieron en ser atendidos por el presidente municipal, Juan Manuel Utrilla López, debido al tiempo que llevan sin el servicio básico.

Un representante del grupo informó que una comitiva sostendría una reunión con el alcalde para exponer las afectaciones y pedir una solución. También señaló que darían a conocer más detalles después del encuentro.

Hasta el momento no se informó qué provocó la falta de agua, cuántos barrios permanecen afectados ni cuándo podría normalizarse el suministro. Lo que la protesta dejó claro es el enojo de familias que llevan meses resolviendo por su cuenta una necesidad básica mientras esperan una respuesta del gobierno municipal.