Vecinos exigen reparar elevador frente al Gómez Maza

– El equipo lleva tiempo sin funcionar y afecta a adultos mayores y personas con dificultades para caminar –

Vecinos del oriente de Tuxtla Gutiérrez pidieron al alcalde Ángel Torres Culebro intervenir para reparar el elevador del puente peatonal ubicado frente al Hospital Gilberto Gómez Maza, el cual, aseguran, lleva tiempo fuera de servicio.

Los inconformes señalaron que la falla afecta principalmente a adultos mayores y personas con dificultades para caminar, quienes deben subir las escaleras del puente o buscar otra forma de cruzar una vialidad con tránsito constante.

Una de las denunciantes explicó que su madre no puede subir muchos escalones y que el elevador fue instalado precisamente para facilitar el paso de quienes tienen movilidad reducida.

La mujer advirtió que cruzar por la carretera representa un riesgo y cuestionó que el equipo permanezca inservible pese a tratarse de una obra destinada a garantizar accesibilidad.

Los vecinos sostienen que la infraestructura pierde buena parte de su utilidad mientras el elevador no funcione y pidieron al Ayuntamiento atender la reparación antes de que ocurra algún accidente.

También señalaron que no existe información visible en el sitio sobre trabajos de mantenimiento o una fecha de reactivación del servicio.

Hasta ahora no se ha informado cuál es la falla del equipo ni cuándo podría quedar nuevamente en funcionamiento.