Vecinos cierran vialidad en la capital por apagón

– Habitantes de la zona sur oriente acusaron que desde la tarde no tienen luz y la CFE no ha acudido –

Vecinos de la zona sur oriente de Tuxtla Gutiérrez bloquearon la noche de este martes la Calzada Samuel León Brindis y Novena Sur, luego de permanecer varias horas sin energía eléctrica y sin respuesta de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con los manifestantes, el apagón comenzó alrededor de las 13:00 horas de este mismo martes. Desde entonces, dijeron, realizaron reportes a los números de la CFE, pero hasta la noche ninguna cuadrilla había llegado para revisar la falla ni restablecer el servicio.

La protesta cerró los cuatro puntos de circulación en ese cruce, lo que afectó el paso de automovilistas y transporte público en una zona de alto movimiento. Los vecinos señalaron que decidieron bloquear porque la falta de luz ya estaba afectando sus actividades en casa y negocios, además de generar molestia por la falta de atención.

Hasta el cierre de la edición, el problema no había sido atendido y el bloqueo continuaba. Los habitantes pidieron a la CFE acudir a la zona para reparar la falla y restablecer el suministro eléctrico.