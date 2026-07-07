Vecinos bloquean calle en Tapachula por falta de luz

– Habitantes de la 5ª Avenida Sur llevan más de 24 horas sin energía y temen daños en medicamentos refrigerados –

Habitantes de la 5ª Avenida Sur, entre la 6ª y 8ª Oriente, bloquearon la circulación este martes en Tapachula para exigir que se restablezca el servicio de energía eléctrica, luego de permanecer más de 24 horas sin luz en esa zona.

Los vecinos señalaron que el corte ya afectaba a decenas de familias, pero sobre todo a quienes necesitan mantener medicamentos bajo refrigeración. Dijeron que, con el paso de las horas, algunos productos empezaban a deteriorarse por la falta de energía, situación que encendió la molestia y los llevó a cerrar la vialidad.

La protesta se realizó como medida de presión ante la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades correspondientes, a quienes pidieron atender el problema de inmediato.

Los inconformes afirmaron que no podían seguir esperando una solución mientras los alimentos, medicinas y actividades diarias quedaban detenidas por la falla en el suministro.

El bloqueo provocó afectaciones a la circulación vehicular en ese tramo de la ciudad, por lo que automovilistas tuvieron que buscar vías alternas mientras permanecía cerrada la calle. Los habitantes insistieron en que levantarían la protesta cuando recibieran una respuesta clara y el servicio fuera restablecido. (Foto: Redes sociales)