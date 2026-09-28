Urvan choca contra árbol; un muerto el saldo

– Otra persona quedó grave; testigos señalan posible exceso de velocidad del conductor de la unidad –

Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida la mañana de este lunes en Palenque, luego de que una urvan de la línea Pajchiktik se impactara contra un árbol en el tramo comprendido entre La Cascada y Chancalá.

La unidad había salido con destino a Santo Domingo cuando ocurrió el accidente. Tras el fuerte impacto, uno de los ocupantes quedó prensado entre los fierros y murió en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

De manera preliminar, se indicó que la víctima sería un joven originario de Arroyo Granizo, conocido en la región por dedicarse a la venta de pan. Su identidad deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.

Otra persona resultó con lesiones de gravedad y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud actualizado.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, y policías municipales acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Personas que transitaban por el lugar señalaron que la urvan se estrelló contra un árbol y atribuyeron de manera preliminar el percance a un posible exceso de velocidad.