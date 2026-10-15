﻿Unión Europea exige a China frenar crisis comercial

• La meta es que la Comisión Europea avance en medidas de defensa y protección comercial en sectores tocados por prácticas desleales

EFE

España.- Los dirigentes de la Unión Europea (UE) defendieron este jueves la necesidad de mantener el diálogo con países como China para corregir los desequilibrios en sus relaciones económicas. No obstante, también destacaron la importancia de crear nuevos mecanismos de defensa comercial.

Durante la reunión, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros analizaron los desequilibrios macroeconómicos a nivel mundial. Según fuentes comunitarias, coincidieron en que la Comisión Europea debe mantener las negociaciones con Pekín y otros socios internacionales para alcanzar mayores avances, al tiempo que trabaja en nuevas herramientas de protección y diversificación económica.

De acuerdo con diversas fuentes europeas, la postura compartida consiste en fortalecer la cooperación y el diálogo con los socios internacionales, sin dejar de impulsar medidas que permitan proteger los intereses comerciales de la UE. Estos asuntos se abordaron durante la primera jornada del Consejo Europeo, cuya reunión concluirá este viernes.

Los líderes ya celebraron un primer debate estratégico sobre este asunto en su reunión de junio pasado y, entonces, apuntaron a esas dos vías de trabajo.

Desde entonces, se han conseguido acuerdos como el que cerró la semana pasada en Pekín el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para reducir los aranceles que el gigante asiático aplica a productos como el aceite de oliva, el calzado o las piezas de coches.

Los Estados miembros celebraron ese pacto, que además recortará a 350 mil unidades las exportaciones de vehículos chinos híbridos e híbridos enchufables -una cifra que crecerá gradualmente cada año-, pero lo consideraron un primer paso e insistieron en que hay que seguir dialogando para obtener más resultados, indicaron fuentes comunitarias.

Sin mencionar a China en el texto, los líderes esperan incluir en las conclusiones de esta cumbre que instan a la a Comisión seguir «manteniendo diálogos orientados a los resultados» con los socios internacionales, de acuerdo a un borrador.

Además, pedirán hacer «un uso eficaz de los instrumentos de la UE» y «ampliar, con carácter urgente, el conjunto de herramientas de la UE con nuevos instrumentos para abordar mejor estos desequilibrios».

En concreto, fuentes comunitarias apuntaron que los países esperan que la Comisión Europea avance en medidas de defensa y protección comercial en sectores tocados por prácticas desleales. En sectores como los vehículos eléctricos, los químicos o la maquinaria, instaron a emplear sin demora los instrumentos de defensa comercial.

Francia y Alemania habían solicitado a la Comisión Europea nuevos instrumentos de protección frente a prácticas comerciales desleales, incluido un mecanismo de diversificación para limitar dependencias de determinados proveedores y un procedimiento de urgencia que permitiría, en casos extremos, excluir a terceros países del mercado único europeo.

Fuentes comunitarias destacaron el «cambio de dinámica» que supone que haya un frente común liderado por las dos mayores economías de la UE para dotarse de más escudos comerciales frente a China, y después de que Berlín optara tradicionalmente por una postura más cauta frente a Pekín.

Se espera que en la próxima cumbre ordinaria de la UE, que tendrá lugar a mediados de diciembre, se debatan esos nuevos instrumentos, que las mismas fuentes definieron como «más afinados» de cara a corregir los desequilibrios comerciales con el gigante asiático que los ya existentes.

No obstante, algunos Estados miembros y el Ejecutivo comunitario han subrayado la necesidad de recurrir a herramientas ya existentes con el mismo fin en caso de que fuera necesario, antes que desarrollar otras más agresivas y cuyo uso podría resultar más complejo y derivar en una confrontación comercial abierta con China, precisamente lo que ambas partes vienen tratando de evitar con sus negociaciones.

Entre las medidas ya existentes destaca el instrumento anticoerción (ACI, de sus siglas en inglés), también conocido como ‘la bazuca comercial’ y que permite a Bruselas imponer aranceles o restricciones a la importación a un país que emplee coerción económica contra algún Estado miembro.

Con información de EFE

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