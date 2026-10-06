Un SNTE de vanguardia, democracia y futuro

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Cada vez que el sindicato convoca a un congreso nacional, la base magisterial se hace una pregunta indispensable y legítima: ¿esto qué tiene que ver conmigo, con mi escuela y con mi quincena? La respuesta no está en los rumores de pasillo, sino en los hechos institucionales. La convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, publicada este 2 de octubre de 2026 por el Secretario General, Alfonso Cepeda Salas, demuestra con claridad que la organización no solo está fuerte, sino que avanza con rumbo claro hacia la consolidación de los derechos de sus agremiados.

Este congreso, programado para los días 7, 8 y 9 de enero de 2027 en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México, destaca en primer lugar por su certidumbre y transparencia. Cuando un sindicato opera con reglas claras, por escrito y sustentadas estrictamente en su Estatuto, cierra la puerta a las confusiones y abre de par en par las ventanas a la participación informada.

Lo verdaderamente valioso de este encuentro es que su agenda mira directamente al aula y al bienestar del docente. Lejos de la abstracción, el temario aborda las demandas más sentidas del magisterio: salarios dignos, prestaciones, seguridad social y la certeza de una jubilación tranquila. Pero el SNTE va más allá del terreno laboral tradicional; asume con valentía la defensa del Artículo Tercero Constitucional, la escuela pública y la urgencia de construir entornos escolares libres de violencia.

Un gran acierto de la dirigencia nacional es la inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y sindical. La tecnología ya está aquí. Que el sindicato abra la discusión sobre este tema en lugar de quedarse mirando desde la banca es una señal de vanguardia. Con esto, el SNTE garantiza que los cambios tecnológicos se discutan desde la perspectiva del trabajador, cuidando que la tecnología apoye al docente y no lo sustituya, y protegiendo sus derechos laborales ante el futuro.

Además, la legitimidad de este foro radica en que la voz empieza en la base. Los delegados que asistirán a la Ciudad de México no serán nombrados desde arriba; serán electos mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible en las asambleas de cada sección. Este ejercicio de democracia interna exige que quien hable en el congreso sea un miembro activo que venga realmente de las escuelas.

Finalmente, el Congreso se presenta como un ejercicio ejemplar de transparencia y rendición de cuentas, donde se presentarán informes de actividades y financieros, como el que expondrá José García Mora al frente del Colegio Nacional de Finanzas. Discutir el fortalecimiento del patrimonio sindical en un foro abierto es la mejor vía para afianzar la confianza mutua entre la dirigencia y sus bases.

Un sindicato vale lo que valen la participación y la unidad de sus agremiados. La puerta está abierta para deliberar con respeto y decidir con alta responsabilidad el futuro de la educación en México.