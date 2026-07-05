﻿Un muerto y varios heridos en Gaza por ataque israelí con dron de reconocimiento

• El fallecido y los heridos se encontraban en el momento del ataque cerca de la rotonda de Asqola, en el barrio de Zaitún de Gaza

EFE

Israel.- Un ataque israelí con dron de reconocimiento contra un grupo de civiles al este de Gaza mató este sábado a una persona e hirió a varias, informaron fuentes del hospital Al Shifa, donde fueron trasladados.

El fallecido y los heridos, cuyo número no se ha precisado, se encontraban en el momento del ataque cerca de la rotonda de Asqola, en el barrio de Zaitún de Gaza, al norte de la franja homónima, según la fuente médica.

Los servicios médicos de Gaza recuperaron además este sábado los cuerpos de dos personas fallecidas el jueves en Beit Lahia (norte), donde, según los equipos de ambulancias, las fuerzas israelíes cercaron la zona después de matarlos.

Se trata de Bilal Huséin Jamís Abu Rabia, de 46 años, y Hamza Emad Yihad Hamduna, de 20, cuyos cuerpos están siendo trasladados al hospital de Al Shifa.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, en su último balance diario, cifró en 16 los fallecidos y 16 los heridos llegados a los hospitales de la Franja en las últimas 48 horas, un recuento que no incluye todavía a la víctima mortal de este sábado.

De los 16 fallecidos contabilizados por el ministerio, seis corresponden a muertes nuevas, uno a un herido que sucumbió a sus lesiones y nueve a cadáveres rescatados de entre los escombros, dos de ellos en las últimas horas, precisó el organismo, que dirige el movimiento islamista Hamás.

El ministerio advirtió de que varias víctimas continúan bajo los escombros y en las calles, ante la incapacidad de los equipos de rescate y de la Defensa Civil de acceder a ellas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el número total de muertos en Gaza asciende a mil 066 y el de heridos a 3 mil 445, según la misma fuente.

En el cómputo acumulado desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad de Gaza eleva la cifra total de muertos a 73 mil 090 y la de heridos a 173 mil 553.

Con información de EFE

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