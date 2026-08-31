﻿Un muerto y 15 desaparecidos por inundación repentina en el Gran Cañón de Arizona

• Una inundación repentina arrastró grandes rocas y escombros desde el Gran Cañón de Arizona hacia el río Colorado, provocando una muerte

EFE

Estados Unidos.- Las labores de búsqueda y rescate continúan este lunes en el Gran Cañón, en Arizona, después de que una inundación repentina dejara al menos un muerto, unas 15 personas que se cree que están desaparecidas y más de 60 evacuadas, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado la noche del domingo cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado, mientras equipos del NPS y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona continúan buscando a excursionistas y otras personas que pudieran encontrarse en las zonas afectadas.

La inundación ocurrió el sábado por la tarde en Bright Angel Canyon y el área de Phantom Ranch. Las aguas arrastraron grandes rocas y escombros hacia el río Colorado, destruyeron casi todas las pasarelas sobre Bright Angel Creek y causaron daños importantes en la infraestructura del parque.

Las autoridades mantienen cerrados Phantom Ranch, Bright Angel Campground y parte del sendero North Kaibab, mientras advierten de nuevas lluvias y tormentas que podrían provocar más inundaciones repentinas en la zona.

El temporal también dañó la principal tubería que abastece de agua al parque, por lo que se han impuesto restricciones al consumo y suspendido las estancias nocturnas dentro del Gran Cañón.

El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, con más de 4.4 millones de visitas recreativas en 2025.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Grand Canyon National Park