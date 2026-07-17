﻿Ultraderecha de Portugal prohíbe el burka 

• Avanza proyecto de ley que castiga taparse el rostro en lugares públicos; ahora pasará al despacho del presidente Antóno José Seguro

Portugal.- El Parlamento de Portugal aprobó este viernes, con los votos a favor de la derecha y la extrema derecha, un proyecto de ley para prohibir taparse el rostro en lugares públicos; el cual ahora pasará al despacho del presidente Antóno José Seguro, quien podrá promulgarlo, vetarlo o enviarlo al Tribunal Constitucional.

Tras la votación, los diputados de la formación de ultraderecha Chega, promotores de la iniciativa, aplaudieron de pie durante casi un minuto.

El líder de dicho grupo, André Ventura, celebró la aprobación mediante un video del hemiciclo y un mensaje en redes sociales: “Quien odia nuestra cultura puede volver a su país”.

En el texto aprobado, Chega hace un repaso de varios países europeos que han legislado en ese sentido y asegura que en Portugal “el respeto de la dignidad de las mujeres es -por parte de quienes con frecuencia lo invocan- a menudo ignorado”.

Por ello, consideran importante adoptar medidas “que no solo tiendan, de forma abstracta y objetiva, a la protección y las garantías de seguridad de los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional, sino que también estén dirigidas de manera específica e individual a la consecución de los principios de dignidad y respeto hacia las mujeres que deben guiar a cualquier Estado de derecho”.

El proyecto de ley ya recibió luz verde en el Parlamento el pasado mes de octubre, con el apoyo de los dos socios de gobierno: el Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, aparte de de Iniciativa Liberal (IL) y Chega.

Por el contrario, se opusieron el Partido Socialista (PS), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP); mientras que se abstuvieron el animalista PAN y el regionalista JPP.

Esta primera aprobación suscitó críticas y polémica en el país, con manifestaciones y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) condenando la propuesta legislativa, al considerar que es “discriminatoria” y viola los derechos humanos de las mujeres que optan por usar un velo para cubrirse el rostro, como sucede con el burka de Afganistán y otras regiones islámicas.

Tras más de ocho meses y negociaciones entre Chega y el oficialista de centro derecha PSD, que buscaba quitar peso a la cuestión religiosa y argumentar que se trataba de una asunto de seguridad pública, finalmente lograron acordar un texto final.

Por otro lado, aunque el proyecto inicial planteaba una pena de cárcel de hasta tres años para quienes se taparan el rostro en público, la propuesta final contempla sanciones económicas de entre 200 y 2 mil euros en caso de negligencia, y de entre 400 y 4 mil si se comprueba que hubo dolo.

Con información de EFE

Foto: EFE/Evert-Jan Daniels