UDS mantiene paso perfecto en Liga TDP

• El cuadro chiapaneco superó con un categórico 3-1 a Deportivo Napoli y consiguió su cuarto triunfo consecutivo

La Universidad del Sureste, (UDS) FC superó con un categórico 3-1 a Deportivo Napoli y consiguió su cuarto triunfo consecutivo en el inicio de la temporada 2026-2027 de la Tercera División Profesional (TDP)

En un ambiente con frio, lluvia y neblina, el Centro de Alto Rendimiento de UDS fue sede del citado partido que cumplió con las expectativas, pues hubo emociones, goles, tarjetas y polémica.

Los dos equipos se presentaron con la etiqueta de invictos y compartiendo el liderato del grupo, y aunque los primeros minutos de juego UDS FC era ligeramente superior, fueron los visitantes los que tocaron primero la puerta con un disparo que se estrelló en la base del poste.

Después de salir ilesos del embate visitante, Andrés Pinto se agrega al ataque y con un disparo cruzado logra vencer al portero tabasqueño; sin embargo, el esférico también se impacta en la base del poste y se aleja de la portería.

Con 39 minutos en el cronómetro, UDS FC tomó el esférico y se abrió paso por el costado derecho, y antes de ingresar al área penal, Leiver Gordillo manda la diagonal que es cortada por el arquero, pero no logra quedarse con el esférico y Rudi Domínguez estaba atento al rebote y aprovechó para poner el 1-0.

En la parte complementaria UDS FC siguió con el control del encuentro y, al minuto 55, Henry Vázquez controla el esférico a la altura de la media luna y con un movimiento de cintura deja sembrado a su marcador, abriendo la rendija para que el goleador universitario sacara un riflazo que no pudo atajar el arquero.

Los “napolitanos” estaban contra las cuerdas, pero encontraron respuesta en un tiro de esquina cuando un error en zona de seguridad de los estudiantes de Comitán permitió que Ángel García acortara distancias al 63´.

El momento anímico estaba del lado “celeste”, y por algunos minutos se apoderaron del esférico y estaban controlando el ritmo del partido, aunque no volvieron a generar peligro en la portería de Yael Domínguez.

Pasados los minutos del derechazo recibido, los dirigidos por Orbelio Mazariegos recuperaron la dinámica del encuentro, Carmelo Santiz toma el balón en el círculo central, y sirve un pase bombeado frontal a Henry Vázquez, quien nota la salida precipitada del arquero y logra clarearlo para poner cifras definitivas al partido cuando el reloj señalaba el minuto 75.

Este triunfo le permite a los universitarios de Comitán llegar a 12 puntos, y para la siguiente jornada viajarán a la capital chiapaneca para medir fuerzas con Jaguares FC, en el estadio “Víctor Manuel Reyna”.