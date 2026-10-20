Ubican en NL a acusada de secuestro en Chiapas

– Lucina “N” tenía una orden de aprehensión por la privación de la libertad de una mujer en San Fernando, en 2010 –

Una mujer identificada como Lucina “N”, buscada en Chiapas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de otra mujer, fue localizada y detenida en Monterrey, Nuevo León.

La orden de aprehensión corresponde a hechos ocurridos en noviembre de 2010 en el municipio chiapaneco de San Fernando, informó la Fiscalía General del Estado.

La captura se realizó en la colonia Independencia de la capital de Nuevo León, luego de que agentes de investigación e inteligencia de Chiapas establecieran su ubicación. Para cumplir el mandamiento judicial, las fiscalías de ambas entidades coordinaron un operativo que permitió asegurar a la mujer.

Según la Fiscalía chiapaneca, Lucina “N” era considerada un objetivo prioritario y permanecía fuera del estado mientras era requerida por la justicia. La acusación en su contra es por privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada.

Después de la captura, la mujer fue entregada a las autoridades de Chiapas para su traslado y presentación ante el juez que lleva el caso. Será el órgano jurisdiccional el encargado de resolver su situación legal.