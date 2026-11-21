• En el lugar fueron asegurados 12 cargadores, 300 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y diverso equipo táctico

México.- La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a tres personas señaladas como integrantes de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, facción “Chapos”, en las inmediaciones de Cacalotán, municipio de El Rosario (Sinaloa).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la operación se realizó el 18 de noviembre. Durante reconocimientos terrestres con apoyo de drones, los elementos localizaron un campamento con personas armadas.

El personal militar y del Grupo Especial de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa efectuó una acción coordinada que permitió las detenciones y el aseguramiento de dos armas largas, cuatro granadas y un lanzagranadas.

También fueron asegurados 12 cargadores, 300 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y diverso equipo táctico.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones correspondientes.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial