Tuxtla reunirá a 51 especialistas en congreso de cáncer

– El encuentro será del 19 al 22 de agosto; habrá becas para estudiantes y un curso gratuito para médicos generales –

Tuxtla Gutiérrez será sede del 8º Congreso Híbrido SOMOS Chiapas 2026, que del 19 al 22 de agosto reunirá a 51 profesores nacionales e internacionales para abordar avances en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El encuentro es organizado por la Sociedad Oncológica Multidisciplinaria de la Seguridad Social (SOMOS) y contempla actividades dirigidas a estudiantes de Medicina, médicos residentes, especialistas y otros profesionales de la salud.

De acuerdo con los organizadores, alrededor del 80 por ciento de los asistentes participa mediante algún esquema de beca que cubre inscripción y alimentación. Aún existen espacios para estudiantes y profesionistas de la medicina que viven en Chiapas, ya sea mediante inscripción pagada o con apoyo de beca.

Dentro del programa también se ofrecerá de manera gratuita el curso “El primer contacto cuenta: del síntoma a la referencia oportuna en cáncer”, enfocado en médicos generales y en la detección y canalización temprana de posibles casos desde el primer y segundo nivel de atención.

La inauguración está prevista para el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en los salones 1, 2 y 3 del Hotel Marriott. Durante el congreso también se abordarán temas como inmunoterapia, medicina de precisión y cirugía robótica.