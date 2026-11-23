Nadie tiene derecho a tocarte sin tu permiso, a tomarte fotos o a invadir tu espacio, porque el acoso también es delito.

Cumpliendo con la estrategia de Prevenir para el Buen Vivir, que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece la cultura de la denuncia con una atención inmediata, acompañamiento y cercanía.

Si estás en peligro en la calle, en el transporte o en cualquier espacio, la SSP exhorta a utilizar la app móvil C5 Escudo Pakal; la Línea de las Mujeres 079 opción 1; el número de Emergencias 9-1-1; o el 089 de Denuncia Anónima, porque en Chiapas ninguna mujer está sola, cuenta con autoridades comprometidas con su bienestar y su seguridad.

La SSP refrenda su firme compromiso de fortalecer las estrategias de prevención para la construcción de un Chiapas más seguro y libre de violencia.