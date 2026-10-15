﻿TSE de Brasil ordena a Meta no limitar contenido electoral

• Esta decisión busca prevenir posibles desequilibrios en la disputa electoral y garantizar un tratamiento igualitario a ambas candidaturas

EFE

Brasil.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenó este jueves a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, abstenerse de limitar injustificadamente la difusión de contenido político relacionado con las campañas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La resolución fue emitida por el magistrado Marco Aurélio Bellizze, integrante del TSE, tras analizar una denuncia presentada por el equipo de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección. En ella, se señaló que la compañía presuntamente estaría beneficiando las publicaciones del senador opositor Flávio Bolsonaro, quien obtuvo la mayor cantidad de votos durante la primera ronda electoral.

La campaña del mandatario brasileño sostuvo que Meta habría restringido de manera selectiva la difusión de mensajes favorables a Lula, mientras permitía una mayor circulación de contenidos relacionados con sus adversarios políticos.

El senador ultraderechista, el más votado en la primera vuelta con el 47% de los sufragios, definirá la Presidencia de Brasil en una segunda ronda prevista para el 25 de octubre con el presidente progresista, que obtuvo el 45%.

Bolsonaro encabeza los sondeos de intención de voto para la segunda vuelta, pero con una diferencia de solo dos puntos porcentuales (51% contra 49%), lo que indica que ambos candidatos están técnicamente empatados.

La sentencia contra Meta establece una multa diaria de 500 mil reales (unos 93 mil dólares) en caso de incumplimiento y obliga a la empresa a garantizar un tratamiento igualitario a ambas candidaturas, incluida la utilización de su herramienta de inteligencia artificial Meta AI para producir contenidos electorales.

Bellizze, sin embargo, señaló que todavía no existen pruebas de que Meta haya manipulado deliberadamente sus sistemas para favorecer o perjudicar a alguna de las candidaturas, aunque consideró necesario prevenir posibles desequilibrios en la disputa electoral.

La decisión prohíbe a la compañía reducir la distribución de contenidos políticos, excluir publicaciones de los sistemas de recomendación, restringir su visibilidad en las búsquedas o alterar las métricas sin una justificación válida.

Las limitaciones seguirán permitidas cuando respondan a políticas previamente establecidas y aplicadas por igual a ambas campañas, a las normas electorales o a órdenes judiciales.

El magistrado también ordenó que la empresa garantice que su herramienta de IA aplique los mismos criterios a las dos candidaturas y revise con intervención humana las restricciones impuestas a las cuentas publicitarias de las campañas.

Cuando un sistema automatizado aplique un bloqueo, Meta dispondrá de dos horas para revisarlo e informar a la Justicia electoral de la medida y sus motivos.

Con información de EFE

Foto: Especial