﻿Trump se disfraza de médico para atacar a famosos con IA

• La última polémica similar fue cuando se enfrentó al papa León XIV, publicando una imagen en la que el presidente aparecía como Jesucristo

EFE

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este jueves un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el “Síndrome de Delirio Anti‑Trump” (TDS, por sus siglas en inglés), un ‘trastorno’ que asegura afecta a sus críticos más acérrimos.

“¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes”; anuncia el republicano durante uno más de sus episodios infantiles, ahora vestido con una bata de médico.

En seguida, en el video aparecen estrellas de la televisión y del cine generados con IA, como Rosie O’Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts; explicando sus ‘síntomas’ a cámara.

Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro”, dice la versión de Julia Roberts creada con inteligencia artificial.

Por su parte, De Niro asegura que ya casi “no se reconoce” y que “hacía desgraciados a todos los que le rodeaban”.

El tratamiento, según Trump, es “simple”: “Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida”; concluye en el video de un minuto y medio de duración, cuyo contenido contrasta con lo que se supone debería emitir un mandatario.

Cabe recordar que en su megalomanía, el magnate inmobiliario ha utilizado en varias ocasiones dicho síndrome inventado contra celebridades que le critican, como el cantante Bruce Springsteen, quien según Trump sufre un “caso horrible e incurable” de TDS.

En cuanto a las estrellas que aparecen en el video, el presidente de EE.UU. llegó a calificar al actor de ‘El Padrino’ como un “enfermo y demente” después de que este pidiera en un podcast “deshacerse” del presidente.

No es la primera vez que Trump utiliza la IA en redes sociales para cargar contra sus detractores.

La última polémica ocurrió el pasado mes de abril, en pleno cruce de reproches con el papa León XIV, cuando publicó una imagen en la que Donald aparecía representado como Jesucristo.

A raíz de las críticas, el presidente cuya desaprobación es del 59 % (The Economist) borró la publicación y aseguró que él pensaba que estaba representado “como un médico” de la Cruz Roja, lo que avivó los reproches en lugar de apaciguar el caso.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL