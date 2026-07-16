﻿Trump eleva la presión comercial sobre Brasil 

• Flávio Bolsonaro teme que arancel de Trump termine favoreciendo a Lula, a pesar de que su hermano impulsó en EE.UU. sanciones contra Brasil

EFE

Brasil.- El arancel adicional del 25 % anunciado por el gobierno de Donald Trump sobre parte de las importaciones brasileñas, provocó un cruce de acusaciones entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro a las puertas de la campaña para las elecciones de octubre.

El dirigente progresista y el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, encarcelado desde noviembre de 2025 y condenado a 27 años y tres meses por encabezar una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, se han culpado mutuamente del nuevo gravamen, que entrará en vigor el próximo miércoles y afectará a cerca de un tercio de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos.

El primogénito de Jair Bolsonaro, ungido por su padre como su sucesor, siguió la línea marcada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien responsabilizó a Lula del ‘tarifazo’ por “no negociar de buena fe”.

El gobierno respondió contundentemente: el canciller brasileño, Mauro Vieira, tildó este jueves las declaraciones de Rubio de “inaceptables y ofensivas” y afirmó que son un ataque “grosero y arrogante hacia el jefe de Estado de un país amigo”.

Está claro que lo que incomoda al gobierno de EE.UU. es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones”, dijo Vieira en un pronunciamiento en Brasilia.

Vieira citó como ejemplo “las demandas de una apertura total, irrestricta y exclusiva para EE.UU. de sectores enteros de la economía brasileña, sin ninguna contrapartida para los productos brasileños”; lo que interpretó como una “capitulación”.

En una rueda de prensa posterior con varios ministros, el titular de Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, detalló que EE.UU. exigía abrir por completo el sector químico, eliminar los aranceles sobre bienes industriales estadounidenses y limitar las inversiones de actores “no orientados por el mercado” en minerales críticos.

El nuevo arancel supuestamente es fruto de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), que concluyó que determinadas prácticas brasileñas, como el sistema automático de pagos PIX, la protección de la propiedad intelectual o la deforestación, perjudican a sus empresas.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Isaac Fontana