﻿Trump celebra con discurso los 250 años de Estados Unidos

• En un formato similar al mitin político, la intervención del republicano comenzó una hora más tarde de lo previsto en el programa original

EFE

Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este sábado los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, con un discurso ante una audiencia compuesta en la mayoría por sus seguidores, en la emblemática Explanada Nacional de Washington, que debió ser evacuada temporalmente debido al mal tiempo.

En un formato similar al mitin político, la intervención del republicano en las inmediaciones del monumento a George Washington comenzó alrededor de las 23:15 hora local, o 9:15 PM tiempo del centro de México: una hora más tarde de lo previsto según el programa original, que ya había sido modificado debido a la ola de calor que sofoca a gran parte de la nación.

La primera dama, Melania Trump, acompañó a su marido en el evento; al que también asisten miembros de la Administración, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio; de Comercio, Howard Lutnick; y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El cantante Lee Greenwood dio la bienvenida al presidente y su pareja, después de interpretar ‘Dios bendiga a EE.UU.’, uno de los temas preferidos del magnate inmobiliario.

Además de las temperaturas récord, que en ciudades como Nueva York y Filadelfia llegaron a los 38 y 39 grados centígrados, las celebraciones vespertinas en la capital fueron demoradas por una alerta de tormenta, descargas eléctricas y vientos fuertes; obligando a que los organizadores pidieran buscar refugio a los asistentes.

Durante su discurso, Trump presentó a Estados Unidos como una nación excepcional e imposible de igualar.

Durante 250 años los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo”; afirmó, antes de rematar: “Intentan ser como nosotros. Nadie puede ser como nosotros”.

Su intervención pronto adoptó un tono partidista. El mandatario retomó sus advertencias contra el comunismo, en referencia a las recientes victorias de candidatos demócratas, y declaró: “No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado”. Con ello, insertó de lleno la disputa electoral interna en una ceremonia concebida para conmemorar la Independencia.

El mandatario también aprovechó el acto para promover la Ley SAVE America, una reforma electoral todavía estancada en el Congreso. Según explicó, la iniciativa obligaría a los votantes a presentar identificación y prueba de ciudadanía, además de restringir el voto por correo salvo en determinados casos.

“Todos los votantes, todos, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía”, insistió.

En materia militar, el presidente sostuvo que el poderío estadounidense debe ser motivo de orgullo. “La fuerza y el poder de Estados Unidos no son motivo de vergüenza. Es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos”; expresó, mientras exaltaba episodios históricos y recibía en el escenario a veteranos de guerra junto a distintas banderas nacionales.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL