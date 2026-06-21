﻿Trump arremete contra Italia y profundiza su ruptura con Giorgia Meloni

• El mandatario, cuya aprobación es de apenas 38%, insistió en una de las ideas que más repite: la falta de ayuda de sus aliados en la OTAN

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este domingo contra Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, al asegurar que no se han implicado en la guerra que Washington inició contra Irán el pasado 28 de febrero.

Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mandatario, cuya aprobación en su país es de apenas el 38% según The Economist, insistió en una de las ideas que repite desde que comenzó la guerra en Irán: la falta de ayuda que, en su opinión, ha recibido de sus aliados; y lamentó que “durante décadas” los han defendido: “Pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo“, reprochó.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos son la consecuencia de una semana de tensión con la primera ministra italiana.

Durante una entrevista con la cadena italiana La7, y posteriormente en Truth Social, Trump aseguró que Meloni le “rogó” hacerse una foto con él durante la cumbre del G7 celebrada en Francia, y que él accedió “porque le daba lástima”.

El mandatario explicó que Meloni estaba teniendo problemas de popularidad y que la foto con él ayudaría a mejorarla.

La respuesta de la primera ministra no se hizo esperar y negó tajantemente la versión de Trump, calificando la historia de “inventada” y asegurando que “Italia y yo nunca suplicamos“.

El choque entre los dos líderes, aliados en otros tiempos, escaló al ámbito diplomático cuando el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló una visita planeada a Washington y declaró que las palabras de Trump “ofenden a toda Italia”.

Las declaraciones de Trump de este domingo no se limitan a la ultraderechista Meloni, hasta hace poco considerada una de sus personas de confianza en Europa, sino que se extienden a Italia en general y la OTAN.

Desde que inició la guerra con Irán, hace casi cuatro meses, el mandatario ha cuestionado a los países de la alianza militar intergubernamental por no han querido implicarse en el conflicto y no ceder de forma total sus bases a Estados Unidos.

En este contexto la OTAN, también aludida en el mensaje de Truth, ha recibido críticas continuas de Trump en los últimos meses. El mandatario no ha dudado en definir a la organización como un “tigre de papel”, y afirmó que se plantea “seriamente” retirar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica, aunque necesitaría la aprobación del Congreso de su país para hacerlo.

El deterioro de la relación se aceleró después de que Italia rechazara que Estados Unidos utilizara la base de Sigonella, en Sicilia, para el tránsito de aeronaves vinculadas con las operaciones militares contra Irán.

El gobierno italiano argumentó que esos vuelos no correspondían a actividades ordinarias o logísticas contempladas en los acuerdos bilaterales; y recordó que cualquier operación distinta tendría que ser evaluada y, en su caso, autorizada por el Parlamento. Meloni también defendió que las instalaciones estadounidenses en territorio italiano se rigen por tratados que deben respetarse, subrayando que Italia continúa siendo una nación soberana.

La disputa representa un giro significativo en el vínculo entre Trump y Meloni, quien durante buena parte de los últimos años fue considerada una de las dirigentes europeas más cercanas al mandatario estadounidense. Aunque Roma sostiene que la relación bilateral sigue siendo sólida y basada en una colaboración leal, los reproches por las bases militares derivaron en ataques cada vez más personales.

Por otro lado, este fin de semana Meloni respondió que su popularidad depende de la defensa de los intereses de Italia y no de su cercanía con Trump; mientras que la cancelación del viaje del canciller Antonio Tajani evidenció que el desencuentro ya había rebasado el intercambio entre ambos líderes, para convertirse en una crisis diplomática.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/Samuel Corum