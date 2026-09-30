Tri femenil alista amistosos ante Jamaica antes del final de las eliminatorias

• El Tri femenil de Pedro López reveló la convocatoria para los partidos amistosos ante Jamaica que se jugarán en Aguascalientes y Querétaro.

México.- Sabiendo que serán los últimos ensayos antes de disputar el pase a la Copa del Mundo de Brasil 2027 el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, la Selección Mexicana femenil de Pedro López reveló la convocatoria para los partidos amistosos ante Jamaica que se llevarán a cabo en Aguascalientes y Querétaro.

«Los duelos ante Jamaica permitirán al conjunto nacional continuar fortaleciendo su funcionamiento colectivo, afinar detalles y evaluar distintos aspectos de cara a los retos que enfrentará en el mes de noviembre», informó la dirección de selecciones nacionales respecto a esta serie de compromisos amistosos.

Para esta nueva convocatoria, Pedro López no pudo contar con Greta Espinoza debido a la lesión de ligamento cruzado que sufrió con las Amazonas; sin embargo, destaca el regreso de Scarlett Camberos, quien quedó fuera de las últimas convocatorias y recientemente recibió la nominación al Balón de Oro 2026.

Otras futbolistas que forman parte de la lista de 22 jugadoras son Celeste Espino, Jana Gutiérrez, Lizbeth Ovalle, Charlyn Corral, Nancy Antonio, Blanca Félix, Kenti Robles, Diana Ordoñez y la recién llegada a la WSL de Inglaterra, Rebeca Bernal.

Los dos juegos contra Jamaica tendrán lugar primero el 9 de octubre en Aguascalientes en el Estadio Victoria y después el día 13 en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Finalmente, después de ello, México deberá preparar los juegos correspondientes para buscar el pase al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos.

Con información de 24 Horas

Foto: X @Miseleccionfem