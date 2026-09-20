﻿Tres puertos mexicanos alcanzan el nivel más alto en sostenibilidad

• La evaluación contempla cinco áreas principales: gobernanza, medio ambiente, personas, negocio y reconocimiento

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Veracruz.- Las terminales LCT y LCMT, en Lázaro Cárdenas, e ICAVE, en Veracruz, avanzaron al nivel “Innovator” en la evaluación interna de Hutchison Ports.

La sostenibilidad comienza a tener un peso cada vez mayor en la operación de los puertos mexicanos, ante las nuevas exigencias de la industria para medir aspectos relacionados con la descarbonización, el impacto ambiental y los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

En este contexto, tres terminales portuarias operadas por Hutchison Ports en México alcanzaron el nivel más alto de madurez dentro de la metodología utilizada por el grupo para evaluar la incorporación de estas prácticas.

Se trata de LCT, especializada en el manejo de contenedores, y LCMT, dedicada a distintos segmentos de carga, ambas ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como de ICAVE, terminal localizada en Veracruz.

Las operaciones mexicanas obtuvieron el resultado en el Sustainability Baseline Assessment 2025, una evaluación interna desarrollada por Hutchison Ports para conocer el grado de avance de sus unidades de negocio en materia de sostenibilidad.

Las tres terminales pasaron del segundo al tercer nivel de la metodología, denominado “Innovator”, considerado el grado más alto dentro de este sistema de medición.

La evaluación contempla cinco áreas principales: gobernanza, medio ambiente, personas, negocio y reconocimiento.

Entre los elementos revisados se encuentra la participación de comités internos en proyectos relacionados con sostenibilidad y descarbonización, así como las acciones de capacitación, desarrollo y seguimiento del personal.

Hutchison Ports explicó que el Sustainability Baseline Assessment funciona como una herramienta para comparar y dar seguimiento al avance de sus operaciones en diferentes países.

A diferencia de una certificación ambiental emitida por un organismo independiente, este mecanismo es elaborado y aplicado por la propia compañía. Para asignar los niveles de madurez, las unidades deben presentar información que respalde las prácticas reportadas.

Las tres terminales mexicanas habían permanecido en el segundo nivel durante la evaluación anterior, por lo que el avance al grado “Innovator” representa un incremento en la valoración interna de sus prácticas de sostenibilidad.

La empresa señaló que este resultado también refleja cómo los indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo han dejado de concentrarse únicamente en los reportes corporativos para incorporarse progresivamente a la gestión cotidiana de las terminales.

El sector marítimo y portuario enfrenta una presión creciente para reducir sus emisiones y mejorar su desempeño ambiental.

Hutchison Ports recordó que la Organización Marítima Internacional (OMI) mantiene una estrategia para llevar las emisiones netas de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional a cero o cerca de cero hacia 2050, con objetivos intermedios establecidos para 2030 y 2040.

Aunque estas metas están dirigidas principalmente al transporte marítimo internacional, las terminales forman parte de la misma cadena logística y también enfrentan mayores expectativas en materia de medición de emisiones, eficiencia energética y descarbonización.

Para Hutchison Ports, el avance de LCT, LCMT e ICAVE muestra la creciente incorporación de estos criterios en la administración de sus operaciones mexicanas.

El resultado corresponde específicamente a la metodología interna del grupo y no representa, por sí mismo, una certificación ambiental independiente de las tres terminales.

Con información de SUN

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