Tres madres resultan heridas tras choque con policías

– Integrantes del Colectivo Madres en Resistencia fueron replegadas frente a la SSP durante una protesta –

Al menos tres integrantes del colectivo Madres en Resistencia resultaron heridas la noche de este martes durante una confrontación con elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, frente a las instalaciones de la propia dependencia en Tuxtla Gutiérrez.

Las manifestantes mantenían desde las 13:00 horas un bloqueo sobre el Libramiento Sur Oriente para exigir el cumplimiento de medidas de protección para familiares y víctimas de violencia de género.

De acuerdo con un testigo, alrededor de diez mujeres comenzaron a quemar llantas y conos como parte de la protesta. Elementos de la SSP salieron con extintores para apagar el fuego y, durante la intervención, se generaron forcejeos.

El mismo testimonio señala que las manifestantes fueron arrinconadas contra una pared y que tres de ellas sufrieron lesiones en los brazos. También afirmó que un vehículo táctico ligero de la dependencia fue utilizado durante el repliegue.

Después de la confrontación, las mujeres lesionadas ingresaron a las instalaciones de la SSP para recibir atención prehospitalaria, sin embargo, hasta las 21:30 horas permanecían dentro del edificio.

El colectivo mantenía la protesta para denunciar que medidas de protección solicitadas para mujeres y víctimas de delitos no se estarían aplicando de manera efectiva.