﻿Trasladan a El Altiplano al ‘Capitán Sol’, vinculado a red de ‘huachicol’

• Miguel Ángel “N”, alias ‘Capitán Sol’, fue trasladado al penal federal de El Altiplano en medio de un fuerte dispositivo de seguridad

México.- Miguel Ángel “N”, alias Capitán Sol y señalado por pertenecer a una red de huachicol, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México, tras ser detenido en Jalisco.

Dicho traslado se hizo en medio de un fuerte operativo de seguridad desde el Aeropuerto de Toluca hacia el penal federal de máxima seguridad.

El capitán de corbeta retirado Miguel Ángel “N”, alias Capitán Sol o Mike, es investigado por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos vinculada a mandos navales y funcionarios aduaneros.

La Secretaría de Marina (Semar) informó en sus redes sociales de que la captura se produjo en el municipio de Zapopan tras trabajos de investigación e inteligencia y análisis de información técnica, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Capitán Sol contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, precisó la dependencia.

El excapitán era uno de los prófugos relacionados con las investigaciones sobre una red de contrabando de combustibles conocida en México como ‘huachicol fiscal’, que ha involucrado a integrantes de la Marina y funcionarios de aduanas.

Las investigaciones sobre este entramado se remontan a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, entregó a la FGR indicios sobre posibles operaciones ilícitas, según informó en agosto pasado la Fiscalía.

La indagatoria cobró fuerza tras el aseguramiento en marzo de 2025 de un buque con unos ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, en el nororiental estado de Tamaulipas, un caso que confirmó, según la FGR, la existencia de una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Gabinete de Seguridad